Стало известно, когда в Москву вернется лето

Летняя погода вернется в Москву к первым выходным августа, а внезапная кратковременная осень отступит, рассказали в Метеобюро Москвы и области.

В понедельник, 29 августа, будет прохладно и ветрено - около 18-20 градусов тепла, а атмосферное давление останется нестабильным. Самыми холодными днями на неделе станут вторник и среда, 30 и 31 июля. Воздух прогреется лишь до 13-15 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут около +7 градусов.

Только в пятницу, 2 августа, начнется потепление, и уже к выходным воздух прогреется до +22 градусов, а ночью температура не будет падать ниже +15. По словам синоптика, такая погода характерна для августа средней полосы страны.

Как пишет «Российская газета», возможно, вместе с теплом придут и ливни, однако осадки будут незначительными.

Ранее аномальное похолодание специалисты объяснили ультраполярным вторжением с Северного полюса, а также сменой климатических эпох. Синоптики предупредили, что в середине недели ночные температуры опустятся до +4 градусов.