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В Иркутской области за сутки эвакуировано более тысячи человек

Павел Ремнев
07:39 29.07.2019
Всего в зону подтопления попали 357 домов с населением более двух тысяч человек, среди которых 470 детей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Новости Иркутска VK

Более тысячи человек эвакуировано в Иркутской области за последние сутки из-за повышения уровня воды в реках и новых подтоплений населенных пунктов.

Всего в зону подтопления попали 357 домов с населением более двух тысяч человек, среди которых 470 детей. Подтопленными оказались Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский и Зиминский районы.

«Эвакуировано 1076 человек, из них 615 детей. В пунктах временного размещения находится 41 человек, из них восемь детей», - говорится на сайте регионального управления МЧС.

В ведомстве добавили, что затопленными к семи утра сегодняшнего дня (02:00 по московскому времени) остаются 42 приусадебных участка, 269 придомовых территорий и 147 жилых домов.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ие в городе Тулуне превысил критическую отметку на 52 сантиметра и составил более семи метров. В свою очередь в МЧС заявили, что сегодня, 29 июля, в отдельных районах ожидаются очень сильные дожди и грозы, усиление ветра до 13-18 метров в секунду. Также ожидается повышения уровня воды в реках Оке и Ие до 490 и 770 сантиметров соответственно. Из берегов могут выйти реки Иркут в районе села Бакалаши, Уда в районе города Нижнеудинска и реки Южного Прибайкалья - Снежная, Утулик, Солзан, Хара-Мурин, Слюдянка.

На гидрологических постах водных объектов Иркутской области ведется непрерывный мониторинг уровня воды. Неблагоприятные погодные условия могут сохраняться в регионе вплоть до 30 июля.

Напомним, паводок, в результате которого подтопило больше десяти тысяч домов, начался в Иркутской области в конце июня. Из-за сильных дождей была затоплена большая часть Тулуна, погибли 25 человек, еще 11 пропали без вести. По данным региональных властей, число пострадавших превысило 38 тысяч.

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