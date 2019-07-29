«Союз» с кораблем «Прогресс МС-12» готовят к старту на Байконуре

На космодроме Байконур готовятся к запуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-12», ее старт запланирован на среду. Об этом сообщает Роскосмос.

Ракету уже установили на стартовом комплексе, заканчиваются последние наладочные работы. Прогресс доставит на орбиту груз для экипажа Международной космической станции: воду, топливо, кислород, продукты и научное оборудование.

«Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-12" была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки номер 31 космодрома Байконур», - говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что специалисты Роскосмоса выполняют предпусковые технологические операции, проводят автономные испытания систем и агрегатов грузового корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса.

Запуск корабля с ракетой-носителем с аэродрома Байконур намечается на 31 июля в 15:10 мск, стыковка состоится в 18:35 мск. Полет к МКС пройдет по сверхкороткой схеме и станет заключительным в программе испытаний этого метода.