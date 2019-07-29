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Число пострадавших при стрельбе на фестивале еды в США возросло до 60

Кристина Волкова
06:59 29.07.2019
Власти сообщили, что к месту проведения фестиваля были отправлены несколько десятков машин скорой помощи и пожарной охраны.
© Видео: Mizz Clecle YouTube © Фото: Mizz Clecle, YouTube

В полиции Гилроя в штате Калифорния сообщили о шестидесяти пострадавших при стрельбе на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic.

Инцидент произошел недалеко от города Сан-Хосе в парке Гилрой-хилл в 17:30 (3:30 по московскому времени). По словам очевидцев, стрельбу открыл мужчина, которому на вид около 20-30 лет. Они рассказали, что преступник стрелял во всех направлениях, без разбора.

Более подробной информации не сообщается. Известно, что неизвестный открыл огонь перед закрытием фестиваля, когда множество людей все еще оставались на мероприятии. Помимо получивших огнестрельные ранения, многие пострадали во время паники, когда бежали, спотыкались и падали, пояснил репортер телеканала KSBW Кристофер Салас со ссылкой на источник в полиции.

Власти сообщили, что к месту проведения фестиваля были отправлены несколько десятков машин скорой помощи и пожарной охраны. По данным полиции, стрелок все еще находится на свободе и может быть вооружен.

Ранее сообщалось об одиннадцати пострадавших. Также поступала неподтвержденная информация о семи погибших.

Кулинарный фестиваль Gilroy Garlic, основанный в 1979 году, является одним из крупнейших благотворительных мероприятий, которое в течение трех дней собирает десятки тысяч человек.

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