«Калька неудачников»: соратник Зеленского об идее «переименования» России

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский в интервью изданию «Страна.ua» раскритиковал предложения по переименованию России в «Московию».

«К сожалению, это калька неудачников, вроде Петра Алексеевича (Порошенко)», - сказал он.

Как отметил Бужанский, данные заявления «демонстрируют неадекватность» и противоречат здравому смыслу. Депутат призвал коллег к более серьезному поведению, чтобы их воспринимали как «достойных людей».

Кроме того, он подверг критике решение экс-президента Украины Петра Порошенко праздновать «День освобождения от Советского Союза». Как отметил депутат, единственным результатом Майдана является «легализация нацизма».

«Они воспитали часть аудитории в духе, что все советское нужно заменить всем антисоветским. При этом, не имея возможности дать нормальную экономику, образование, медицину», - подчеркнул Бужанский.

Напомним, на Украине 16 июня вступил в силу закон о функционировании украинского языка, обязывающий употреблять государственный язык во всех сферах жизни. Документ вызвал широкий резонанс не только на Украине, но и за ее пределами. В РФ и Венгрии считают, что закон нарушает права нацменьшинств.

Позднее представитель партии «Слуга народа» Никита Потураев предложил переименовать русский язык в «российский», а Россию в «Московию».