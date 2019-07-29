Найден новый способ лечения сердца после инфаркта

Новый способ спасения пациентов с ишемическим поражением сердца и сосудов после инфарктов нашли врачи Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова вместе со специалистами из Московского института электротехники.

Как пишет газета «Известия», вместо трансплантации органа медики устанавливают тканеинженерные «заплатки», они заселяют живыми клетками сердце, пересаживаемое пациенту. Таким образом, здоровые ткани будут вымещать патологические, после чего «заплатки» бесследно растворятся в организме.

Отмечается, что в настоящее время методика проходит испытания на крысах и кроликах.

Ранее сообщалось, что американские ученые выявили новую причину возникновения инфарктов и инсультов. Эксперты выяснили, что высокое диастолическое давление (в момент расслабления сердца) и высокое систолическое давление (в момент сокращения сердца) одинаково влияют на острое нарушение кровообращения.