Есть жертвы: в США неизвестный расстрелял участников кулинарного фестиваля

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы на гастрономическом фестивале в Калифорнии (США). Неизвестный открыл огонь по участникам мероприятия вечером в воскресенье, 28 июля.

По данным экстренных служб, в результате инцидента ранены 11 человек. Пользователи социальных сетей со ссылкой на очевидцев сообщают о том, что есть и погибшие.

«Мой друг там. Он сказал, по меньшей мере семь человек застрелены, среди которых ребенок», - написал пользователь @zippeee в Twitter.

На место прибыли сотрудники скорой помощи и полиция. После начала стрельбы злоумышленник, по данным СМИ, как минимум час находился на свободе. Как утверждают свидетели, это был человек в возрасте около 30 лет, который выглядел так, как будто был «готов к тому, что делал», пишет Los Angeles Times.

«Это была просто быстрая стрельба. Я видела, как он стрелял во всех направлениях. Он не целился ни в кого конкретно», - рассказала одна из очевидиц произошедшего.

Кулинарный фестиваль Gilroy Garlic проходит недалеко от города Сан-Хосе в благотворительных целях. Ежегодно он привлекает десятки тысяч человек.