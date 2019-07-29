Площадь горения красноярской тайги превысила 986 тысяч гектаров

В Красноярском крае площадь природных пожаров выросла за последние сутки на 38 тысяч гектаров. В общей сложности сейчас зафиксировано 94 лесных пожара, общей площадью чуть более 986 тысяч гектаров.

Сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке горит около 3 миллионов гектаров леса. Огонь полыхает в Иркутской и Тюменской областях, в Красноярском, Хабаровском, Пермском и Забайкальском крае, в Якутии, Бурятии и в Ямало-Ненецком автономном округе. Площади возгорания продолжают увеличиваться. Поступили сообщения, что в ряде районов Казахстана зафиксировано превышение предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Метеорологи считают, что это дым от пожаров дошел до республики.

В Красноярском крае огонь бушует в Эвенкийском, Енисейском, Богучанском, Кежемском, Аманском и Таймырском районах. Еще утром в воскресенье, в крае горело 947, 5 тысячи гектаров тайги, сообщает РИА Новости. Сейчас площадь возросла до 986 тысяч гектаров. Угрозы от огня населенным пунктам нет.