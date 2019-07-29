В Нигерии боевики убили 65 человек на похоронах

В Нигерии 65 человек погибли в результате атаки боевиков группировки «Боко Харам»* на участников обряда погребения. Трагедия произошла в штате Борно на северо-востоке страны.

Непосредственно во время атаки в субботу, 27 июля, погибли 23 человека. Остальные тела обнаружили на следующий день: нападавшие убили людей, которые пытались их преследовать. Еще 10 человек получили ранения.

По словам представителя местной власти Мухаммеда Буламы, атака могла быть местью за убийство жителями деревни 11 боевиков около двух недель назад, сообщает AlJazeera. Президент Нигерии Мохаммаду Бухари 28 июля осудил нападение на участников похорон и отдал приказ начать воздушное патрулирование региона и наземные военные операции, чтобы выследить террористов.

Боевики «Боко Харам»* активно действуют на северо-востоке Нигерии с 2009 года. За это время погибли порядка 27 тысяч человек из числа местного населения и более двух миллионов были вынуждены покинуть свои дома. Как правило, террористы устраивают атаки на мирных жителей.

* - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.