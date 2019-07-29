Медведь ворвался на рыбзавод и распугал персонал: видео

На Сахалине в цех рыбоперерабатывающего завода неожиданно заскочил медведь. Судя по всему, косолапый шел на запах рыбы, но к большому удивлению, обнаружил людей. Кадры, на которых видно, как зверь забегает в цех, попали в Сеть. Медведь, залетев в помещение и увидев людей, мгновенно разворачивается и выбегает из цеха. Интересно, что реакция у людей наступает гораздо позже. Уже после того, как животное исчезает из поля зрения, сотрудники завода бросают свои дела и разбегаются в разные стороны.

Происшествие произошло на рабоперерабатывающем заводе в городе Оха. Пользователи Сети со смехом отметили, что реакция у медведя намного быстрее, чем у людей. И что больше всего должен был испугаться водитель погрузчика, который стоит на переднем плане на видео.