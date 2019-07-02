Телескоп зафиксировал таинственные фигуры, облетающие поверхность Луны

В Сети появилось видео, на котором несколько загадочных фигур проносятся по поверхности Луны, после чего исчезают в темноте. Эти кадры были зафиксированы телескопом, расположенным на Шри-Ланке, и опубликованы на одном из YouTube-каналов.

На них три темные фигуры одновременно пролетают по поверхности Луны, после чего теряются в пространстве. Через какое-то время появляется еще один объект, который проделывает такой же путь. А спустя несколько секунд поверхность Луны облетает пятая фигура.

Некоторые пользователи предположили, что эти объекты находятся либо в нашей атмосфере, либо в верхних слоях атмосферы, поскольку с Земли незаметны их тени на Луне.

Размещенная видеозапись вызвала бурную реакцию в Сети. Среди подписчиков канала нашлись и сторонники самых фантастических теорий. Так, один из комментаторов предположил, что телескоп зафиксировал космическую гонку сателлитов и инопланетян.