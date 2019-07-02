СМИ назвали причину запрета на полеты российских авиакомпаний в Чехию

Власти Чехии приняли решение ограничить полеты российских авиакомпаний в страну, поскольку были недовольны условиями по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на осведомленный источник.

«И они (власти Чехии - прим. ред.), воспользовавшись правилом паритетности, аннулировали разрешение на несколько рейсов (российских авиаперевозчиков - прим. ред.)», - приводит информагентство слова собеседника.

Ранее сообщалось, что крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы из Москвы в Прагу со 2 июля. Причиной тому стало решение авиавластей Чешской Республики, которые аннулировали выданные разрешения на выполнение рейсов.