«Смешнее, чем "Квартал-95"»: в Сети оценили украинский призыв ко вторжению в РФ

Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар дал волю своей фантазии и заговорил о том, что Украине срочно нужно ввести войска в Россию. Такой призыв он объяснил тем, что в РФ необходимо поддержать некое «переходное Демократическое правительство народного доверия».

Журналист также потребовал, чтобы несколько лучших украинских бригад были переброшены к российской границе и начали изучать законы соседней страны. По мнению автора поста, украинским военным это необходимо, чтобы якобы действовать на чужой территории в рамках закона. Насколько законна с точки зрения соседней страны сама идея вторжения, Кухар не уточнил.

«К границе надо срочно подтянуть несколько лучших бригад и начать их обучать законам РФ», - написал Кухар в Facebook.

В доказательство серьезности своего предложения журналист обратился к украинскому парламенту, который, по его мнению, должен в срочном порядке собраться на заседание и дать разрешение на ввод войск.

«Парламент Украины уже сейчас должен собраться и дать разрешение Верховному Главнокомандующему на ввод войск в РФ для поддержки новой демократической власти», - заявил журналист.

Интересно, что свои призывы Кухар написал на русском языке, забыв, по всей видимости, о законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Стоит отметить, что пользователи с иронией оценили призыв Кухара. Большинство из них со смехом раскритиковали идею, негативно оценив адекватность автора реальности. Многие порекомендовали журналисту обратиться за медицинской помощью.