Второй корабль ВМС Великобритании вошел в Персидский залив

Второй корабль военно-морских сил Великобритании – эскадренный миноносец HMS Duncan – прибыл в Персидский залив. Вместе с фрегатом HMS Montrose он будет сопровождать торговые суда, проходящие через Ормузский пролив.

Безопасность кораблей под британским флагом остается приоритетом после «неприемлемого и незаконного захвата» в проливе танкера Stena Impero, заявил министр транспорта Великобритании Грант Шэппс. Он уточнил, что работа по ослаблению напряженности в отношениях с Ираном также продолжается.

Предполагается, что Duncan будет работать вместе с Montrose около месяца. В конце августа последний отбудет для планового обслуживания и смены экипажа, сообщается на сайте министерства обороны Великобритании. Позже в этом году Duncan сменит фрегат HMS Kent. Montrose будет оставаться на Ближнем Востоке вплоть до 2022 года.

Британский танкер Stena Impero задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР – подразделение ВМС Ирана) 19 июля. Инцидент стал ответом на задержание иранского судна Grace 1 властями британской заморской территории Гибралтар 4 июля. Известно, что на борту Stena Impero находятся трое российских моряков. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ситуация в Персидском заливе чревата военным столкновениями, которых «допустить ни в коем случае нельзя».