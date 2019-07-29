Градус на понижение: москвичи ощутят ультраполярное вторжение

По словам синоптиков такого похолодания в Москве не было 70 лет. Все это время температура в столичном регионе днем не опускалась ниже +15 градусов. На этот раз дневные показатели не превысят +9... +13 градусов, а ночью будет по-осеннему холодно. Воздух остынет до +4... +9 градусов. Подобное похолодание наблюдалось почти полвека назад. В 1971 году в ночные часы воздух остыл до + 6,1 градуса.

Аномальное похолодание специалисты объясняют ультраполярным вторжением с Северного полюса. Сейчас происходит смена климатических эпох, которые неизвестно сколько длятся. По словам метеорологов, «по закону вращения Земли» должен происходить западно-восточный перенос воздушных масс. И до этого мы жили именно в такую эпоху, поэтому погода была более устойчивой. Сейчас же, вследствие переноса воздушных масс с севера на юг, которые являются частью меридианальных процессов, в центральной России наступает аномальное похолодание.

В начале недели ожидается, что температура воздуха не прогреется выше +16 градусов. Будут идти дожди, дуть холодный ветер. Вторник и среда ожидаются самыми холодными, днем столбики термометров не поднимутся выше +9... +13 градусов, а ночью опустятся до +4... +9 градусов. По оценкам специалистов, такие температуры наблюдаются в конце сентября – начале октября, сообщают «Метеовести».