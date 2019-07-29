Раскрыты подробности о стрелке на кулинарном фестивале в Калифорнии

Полицейские в США раскрыли подробности о преступнике, застрелившем троих человек на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic в Калифорнии. Им оказался 19-летний житель города Гилрой Сантино Уильям Леган.

По словам шефа полиции Гилроя Скота Смити, Леган был вооружен автоматом типа АК-47, который он легально приобрел 9 июля. Чтобы попасть на территорию фестиваля, юноша перешел через ручей рядом с парковкой и повредил забор.

Беспорядочную стрельбу нападавший начал около шести вечера, когда люди слушали выступление приглашенной музыкальной группы. Уже через минуту, уточнил Смити, трое офицеров полиции открыли огонь по преступнику и смертельно его ранили. В данный момент Федеральная служба безопасности США изучает идеологические взгляды Легана и его причастность к каким-либо организациям.

Согласно расследованию BuzFeed News, Леган имел итальянские и иранские корни. Он был младшим из четырех детей в семье, которую друзья охарактеризовали как дружную и очень любящую спорт. В публикациях на странице стрелка в Instagram журналисты нашли пост с экстремистскими высказываниями.

В результате стрельбы на фестивале Gilroy Garlic 28 июля получили серьезные ранения 15 человек, трое были застрелены. Среди погибших – шестилетний мальчик, 13-летняя девочка и мужчина в возрасте около 20 лет.