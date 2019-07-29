Неземная красота: астронавт сфотографировал разрушение «Прогресса»

Американский астронавт Ник Хейг, который сейчас находится на Международной космической станции в качестве бортинженера, сумел сфотографировать момент разрушения грузового корабля «Прогресс МС-11», который 29 июля отстыковался от российского сегмента МКС в 13:44 по московскому времени.

После этого «грузовик» в автономном режиме продолжил полет и в 17:23 вошел в плотные слои атмосферы, через 9 минут несгораемые фрагменты «Прогресса» затонули в Тихом океане.

© AstroHague, twitter

«Попрощался с прогрессом сегодня... Поймал этот снимок во время входа в атмосферу. Это было похоже на большой фейерверк, который длился несколько минут. Он мерцал, искрился и ярко пульсировал, прежде, чем исчез в темноте», - написал астронавт в своем Twitter.

Грузовой корабль «Прогресс МС-11» был выведен на орбиту 4 апреля 2019 года. В тот же день он пристыковался к МКС с грузом для экипажа. По информации Роскосмоса, «грузовик» установил рекорд по длительности полета от запуска до стыковки с Международной космической станцией: 3 часа 21 минута.

Сейчас на МКС находятся 6 членов экипажа. С пилотируемого корабля «Союз МС-13» 21 июля перешли на борт Международной космической станции россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган. Их встречали космонавт Алексей Овчинин, астронавты Ник Хейг и Кристина Кук. После этого международная экспедиция приступила к большой совместной работе.