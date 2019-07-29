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СМИ: в России могут запретить анонимно пополнять электронные кошельки

Вера Чернышева
02:41 29.07.2019
С помощью поправок в закон власти намерены бороться с наркоторговлей и финансированием терроризма.
СМИ: в России могут запретить анонимно пополнять электронные кошельки
© Фото: Anton Belitsky, Global Look Press

В России могут запретить пополнять наличными электронные кошельки. Ограничение коснется систем «Яндекс.Деньги», Webmoney, Qiwi, PayPal, VK Pay и их аналогов.

Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе одобрил Совет Федерации. Документ вступит в силу после его официального опубликования. С этого момента пополнять кошельки наличными деньгами смогут только те владельцы, которые прошли персональную идентификацию. Анонимные же пользователи системы будут вынуждены совершать подобные операции при помощи банковского счета.

«Эти поправки внесены по просьбе службы финансового мониторинга, так как эти кошельки могут использоваться для финансирования распространения наркотиков, терроризма и так далее. Теперь пользователи анонимных кошельков смогут их пополнять только с помощью банковского счета, благодаря чему будет известен источник денежных средств», — объяснил РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В Ассоциации участников рынка электронных денег инициативу раскритиковали. В своем заявлении они подчеркивают, что поправки не прошли общественное обсуждение и негативно скажутся на доходах операторов. Уточняется также, что риск противоправных действий с использованием систем электронных расчетов уже минимизирован: с анонимных электронных кошельков нельзя осуществлять платежи за рубеж и переводы другим физическим лицам, снимать деньги наличными.

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