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«Это будущее налоговой службы»: журналист Financial Times восхитился системой налогообложения в России

Роман Захаров
22:49 29.07.2019
Крис Джайлс особо отметил создание в России двух центров с базой, в которую компании отправляют информацию о каждом счете-фактуры.
«Это будущее налоговой службы»: журналист Financial Times восхитился системой налогообложения в России
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Российская система налогообложения и технологии, которыми пользуется Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ, восхитили журналист Financial Times Криса Джайлса. Речь идет о сумме поступлений от НДС.

Джайлс особо отметил создание в России двух центров с базой, в которую компании отправляют информацию о каждом счете-фактуры. При этом ритейлер обязан пользоваться кассовыми аппаратами, связанными с такими центрами. Благодаря такому решению, в любой момент можно проверить в режиме реального времени перечислялась ли сумма НДС с каждой покупки в бюджет страны.

«Это будущее налоговой службы - цифровое, в режиме реального времени и никаких тебе деклараций. В течение каких-то 90 секунд власти получают отчеты о каждой сделке в России», - приводит РИА Новости слова журналиста.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ приняла в третьем - заключительном чтении поправки к Налоговому кодексу, устанавливающие льготный 10% НДС в отношении отдельных видов плодово-ягодной продукции. Благодаря этому, выгода отечественных производителей может составить до 20 миллиардов рублей, а цены на клубнику, малину и виноград должны снизиться.

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