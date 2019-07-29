«Победить и вернуться»: документальный фильм в честь годовщины создания группы «Альфа»

Двадцать девятого июля сотрудники управления Управления «А» Центра специального назначения ФСБ России отмечают 45-ю годовщину создания подразделения по борьбе с терроризмом – группы «А». Именно этому легендарному антитеррористическому подразделению посвящен фильм телеканала «Звезда» под «Победить и вернуться».

Долгое время они считались самыми засекреченными людьми в КГБ. На счету группы множество боевых операций – от участия в штурме президентского дворца в Кабуле до ликвидации террориста прямо на Красной площади. И среди них – ни одной неудачной.

Сотрудникам «Альфы» приходилось освобождать заложников в самолетах и автобусах, в школах и больницах. Их служба всегда была опасной, но они знали – им нужно во что бы то ни стало победить и вернуться. Чтобы в час «икс» снова быть там, где надо спасать людей. И где помочь смогут только они.