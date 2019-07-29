Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся на 32 см

В Тулуне Иркутской области продолжает подниматься уровень воды реки Ия. На 6 часов утра по местному времени (01.00 по московскому) уровень воды поднялся на 32 сантиметра и составил 7,52 метра, что превышает критическую отметку на 52 сантиметра.

Еще утром в воскресенье уровень воды был ниже критической отметки, но уже к вечеру поднялся выше 7 метров, сообщается на сайте администрации города Тулуна «Вконтакте». Жители и местная администрация опасаются повторного наводнения, которое случилось в городе в конце июня. Тогда из-за сильных ливней была затоплена большая часть Тулуна, погибли 25 человек, 11 пропали без вести. Тулун постепенно приходил в себя, восстанавливался после наводнения. Сообщалось, что военные завершили разбор разрушенных домов, начали дезинфекцию и взяли пробу грунта. Люди еще толком не успели наладить жизнь, как река вновь вышла из берегов.

Для жителей подготовлены пункты временного размещения, которые находятся на базе местного садика, лыжной базы и спортивной школы. Среди населенных пунктов, где происходит эвакуация - Уйгат, Кривуша, Красноозерский, Красный Октябрь и Евдокимовский.