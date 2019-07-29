Боевики обстреляли Алеппо и Латакию

Боевики за сутки обстреляли два населенных пункта в сирийских провинциях Алеппо и Латакия. Об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.



«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Хирбатхирс провинции Алеппо и Хараб-Эль-Джубб-Эль-Ахмар провинции Латакия», - сообщил он.

Напомним, Идлибская зона деэскалации функционирует в Сирии на территории провинции Идлиб, а также на части территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама с 2017 года. Боевики, находящиеся здесь, несмотря на договоренности о полном прекращении боевых действий, продолжают обстреливать жилые районы мирной Сирии, а также позиции правительственных войск.

В результате этих обстрелов неоднократно гибли как мирные жители, так и военнослужащие армии Сирии.