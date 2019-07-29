СМИ: Пентагон не возьмет Японию в программу F-35

Пентагон не станет включать Японию в программу новейших истребителей F-35. Токио изъявлял желание участвовать в проекте, однако в американском военном ведомстве, по данным СМИ, не поддержали эту идею.

По данным источников, японский запрос может создать «политические проблемы». По версии США, в дальнейшем это может вызвать напряженность на международном уровне в производственном плане.

«…это вызовет новую напряженность в международной производственной базе для совместного истребителя и откроет двери для других стран-клиентов, требующих большей роли в будущем развитии потенциала», - отмечает издание Defense News.

Ранее в МИД Турции прокомментировали решение США исключить республику из программы по созданию F-35. По мнению Анкары, намерения Вашингтона не соответствуют духу альянса, который давно существует между странами.