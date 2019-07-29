Особый противопожарный режим введен на территории 47 субъектов России

На территории 47 субъектов России введен особый противопожарный режим, предполагающий дополнительные меры пожарной безопасности. К настоящему моменту на территории страны зарегистрировано 6,3 тысяч техногенных пожаров.

«Особый противопожарный режим действует на всей территории 24 субъектов, в 23 - частично», - сказано в сообщении МЧС РФ.

По информации ведомства, наиболее сложная обстановка наблюдается в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии. В связи со сложившейся ситуацией, на всей территории Красноярского края и Иркутской области и частично в республике Бурятия был введен режим «Чрезвычайная ситуация в лесах».

Ситуацию с пожарами в Сибири прокомментировал губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе встречи с участниками молодежного форума «Бирюса». Происходящее он назвал «обычным природным явлением», бороться с которым, по мнению главы региона, «бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно».