На Украине решили создать русскоязычный телеканал для «борьбы за умы»

Украинские власти намерены создать «всемирный русскоязычный телеканал» с целью ведения так называемой информационной борьбы. С таким сообщением выступил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Он подчеркнул, что канал необходим для «борьбы за умы украинцев» на территории Донбасса и Крыма. А также для борьбы «за умы россиян на территории России».

«У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру», - цитирует его «Интерфакс».

В заключение Тимошенко добавил, что в команде президента Украины Владимира Зеленского видят данный канал как государственный. Он также сообщил, что в настоящее время власти страны ведут переговоры с частными телеканалами о передаче прав на использование «их самого классного контента».