Россия представила в ООН концепцию безопасности в Персидском заливе

Россия представила в ООН свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. Такое заявление сделал заместитель постоянного представителя РФ при всемирной Организации Владимир Сафронков.

«Мы распространили в Совете Безопасности ООН и в Генеральной Ассамблее по пункту повестки дня "предотвращение вооруженных конфликтов" концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе в качестве официального документа Совбеза и Генассамблеи», - сказал Сафронков.

Ранее в МИД РФ представили концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. Во внешнеполитическом ведомстве документ презентовали представителям арабских государств, Ирана, Турции, «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН, Евросоюза, ЛАГ и стран БРИКС.

Среди предложенных российской стороной мер - отказ от постоянной дислокации группировок внерегиональных стран в государствах Персидского залива, создание демилитаризованных зон, установление «горячих линий», обмен данными о закупке оружия и вооруженных силах. Кроме того, РФ предложила создать организацию по безопасности, в которую входили бы Россия, США, Китай, Индия, ЕС, а также иные заинтересованные стороны.