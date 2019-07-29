Американец попытался провезти ракетную установку в качестве сувенира

Американский военнослужащий попытался провезти установку для запуска ракеты в багаже. Попытка горе-похитителя оказалась провальной: полицейские задержали злоумышленника. Инцидент произошел в международном аэропорту в Балтиморе.

Вместе с тем известно, что ракетная установка была непригодна для боевого применения. Позже она была передана специалистам для уничтожения.

Как уточняет телекомпания ABC, американец проходил службу в Кувейте. При этом, по его словам, он вез установку в Джексонвилл в качестве сувенира.

Тип ракетной установки не называется.