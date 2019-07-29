Двое американских военнослужащих погибли в Афганистане

Двое американских военных погибли в Афганистане. Об этом говорится в сообщении командования операции «Решительная поддержка», которую НАТО проводит в стране. Каких-либо подробностей происшествия к настоящему моменту нет.

В сообщении отмечается, что новость о гибели американских военнослужащих поступила на фоне переговоров о заключении мира и выводе войск из Афганистана, которые американское командование ведет с радикальным афганским движением «Талибан».

Напомним, США с 2001 года проводят в Афганистане операцию против талибов и других группировок. Это стало самой долгой военной кампанией Соединенных Штатов в истории. За это время в стране погибли почти 2300 американских солдат