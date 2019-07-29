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Лавров провел встречу с председателем 73-й сессии Генассамблеи ООН

Роман Захаров
20:39 29.07.2019
Стороны подтвердили приверженность укреплению многополярного мироустройства и обсудили реформу Совбеза ООН.
Лавров провел встречу с председателем 73-й сессии Генассамблеи ООН
© Фото: MFA Russia via, Globallookpress.com

Глава российского МИД Сергей Лавров встретился с председателем 73-й сессии ГА ООН Марией Фернандой Эспиносой, которая прибыла в Москву с рабочим визитом. Во время беседы стороны затронули ряд вопросов, в том числе реформу Совета Безопасности ООН.

«Состоялось обсуждение наиболее актуальных вопросов, находящихся на рассмотрении сессии, включая реформу Совета Безопасности ООН, активизацию работы ГА ООН, реализацию повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, изменение климата», - говорится в сообщении МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Лавров и Эспиноса подтвердили «приверженность укреплению многополярного мироустройства на базе Устава ООН и центральной роли всемирной Организации в международных делах».

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