Два гуся сыграли свадьбу в Белоруссии вопреки запрету властей

Необычная свадьба произошла в Минске: там поженились гусак и гусыня. При этом торжество произошло несмотря на запрет властей.

Известно, что гуси – Харвистер и Кришна, сыграли неофициальное бракосочетание 28 июня. При этом жених был в костюме с бабочкой, а невеста - в белом свадебном платье. Сразу после регистрации так называемого брака гусям на шею надели символические кольца.

Как уточняет TUT.by, бракосочетание устроил один из жителей Минска. Он поженил птиц по совету подписчиков в социальных сетях. При этом Харвистер проживал в квартире мужчины, а свою «невесту» он посещал на даче.

В середине июля стало известно, что Минский городской исполнительный комитет не стал регистрировать брак Харвистера и Кришны. При этом чиновники сослались на отсутствие заявления от жениха и невесты, а также на семейный кодекс Белоруссии. Согласно ему, брак должен заключаться между мужчиной и женщиной, а не между гусями.