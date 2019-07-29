Столичного лжегинеколога отправили под подписку о невыезде

Росздравнадзор призывает всех, кто пострадал от действий лжеакушера, нелегальный кабинет которого находился в самом центре Москвы, обратиться в Следственные органы. В частную клинику, где сотрудников было двое - сам псевдодоктор и охранник - силовики нагрянули после получения информации о нелегальных абортах.

Жалоба поступила от одной из пострадавших, которая после визита туда была госпитализирована с серьезными осложнениями. По итогам проверок выяснилось, что женщина, которая выдавала себя за гинеколога, на самом деле, экономист.

На приемах дама для вида включала УЗИ аппарат, вряд ли понимая, что именно отображается на мониторе. В итоге всем обратившимся, даже женщинам на поздних сроках беременности, в том числе несовершеннолетним, она выдавала таблетку для медикаментозного прерывания беременности.

«Проведение искусственного прерывания беременности на поздних сроках выполняется только по медицинским показаниям, и уже не может выполняться только лишь по желанию непосредственно пациента. То есть, они приискивали именно тех пациентов, которым нужна эта услуга и вот в таком незаконном формате ее предлагали на рынке посредством сети интернета, социальных сетей», - рассказал «Звезде» руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Андрей Плутницкий.

Сейчас лжегинеколог находится под подпиской о невыезде, клиника закрыта, возбуждено несколько уголовных дел.