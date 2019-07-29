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Суд приговорил экс-замглавы ФСИН Коршунова к семи годам колонии

Вадим Синицын
19:41 29.07.2019
Помимо приговора, потерпевшая сторона в лице Федеральной службы исполнения наказаний предъявила Коршунову иск на сумму причиненного ущерба.
Суд приговорил экс-замглавы ФСИН Коршунова к семи годам колонии
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

Гагаринский суд Москвы огласил приговор для бывшего заместителя главы ФСИН Олега Коршунова. Он получил семь лет колонии общего режима за мошенничество на 263 миллиона рублей.

Помимо приговора, потерпевшая сторона в лице Федеральной службы исполнения наказаний предъявила Коршунову иск на сумму причиненного ущерба. Эпизод мошенничества имел место при закупке обуви.

Другой фигурант дела Виталий Морусов получил пять лет. Кроме того, бывший руководитель ФГУП «Производственно-промышленный дом» выплатит штраф размером в 500 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Ранее Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Олега Коршунова. Речь шла о мошенничестве с отягчающими обстоятельствами (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ). Ему вменялся преступный сговор с целью хищения денег, выделяемых для обеспечения обувью ФСИН России.

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