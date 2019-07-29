Медведев провел встречу с главой республики Крым в Севастополе

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал идею строительства новой инфекционной больницы в медицинском кластере Севастополя. Сегодня глава правительства осмотрел клинику, которая сейчас действует в городе.

Вопрос о медицинском недострое в Севастополе прозвучал на майском медиафоруме Общероссийского народного фронта в Сочи. Тогда президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с так и не сданными онкодиспансером, инфекционной больницей и больницей скорой помощи.

«Сейчас готовы к строительству два больших объекта - онкологический центр и больница скорой медицинской помощи .И там есть участок, где мы могли бы запроектировать и построить новую инфекционку», - рассказал премьеру и. о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Глава правительства также посетил детский сад в образовательном центре с немного неожиданным названием «Античный» - это объясняется близостью к месту археологических раскопок. Премьер осмотрел пищеблок, медпункт, спортзал, музыкальный кабинет и столовую. Позже, на совещании по нацпроектам в Крыму и Севастополе Медведев привел этот детсад в пример.

А в ходе двусторонней встречи глава Крыма Сергей Аксенов доложил, что в республике в этом курортном сезоне уже отдохнули более трех миллионов туристов, что на 10 процентов больше, чем годом ранее.