«Ужас»: российские звезды отреагировали на лесные пожары в Сибири

Почти три миллиона гектаров выжженного леса более чем в 20 регионах охвачены природными пожарами, бушующими в стране. Режим чрезвычайной ситуации сегодня ввели на территории всего Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии.

В зоне задымления - около 500 населенных пунктов. При этом люди жалуются на чудовищный смог. Спасатели усиливают группировку по борьбе со стихией.

Настоящая стена огня и плотная завеса дыма встают на пути каждого, кто все же решается сесть за руль в Богучанском районе Красноярского края. Похожая картина наблюдается в Иркутской области, Бурятии и Якутии, где также введен режим ЧС. Огнем охвачены Сибирь и Дальний Восток. Дым от лесных пожаров чувствуют в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, а также в Хакасии и Алтае, и даже соседнем Казахстане.

Однако в Рослесхозе отмечают, что кризисной ситуации нет: число пожаров выросло, но их общая площадь как минимум вдвое меньше, чем в прошлом году.

«Коллеги достаточно успешно и активно борются с лесными пожарами. Но аномальные погодные явления 2019 года привели к тому, что в зонах контроля в труднодоступных местах увеличилось количество пожаров, увеличилась их площадь. Ну и целый ряд объективных особенностей тому как бы способствует», - рассказал врио руководителя Рослесхоза Михаил Клинов.

Аномально высокая температура и почти полное отсутствие осадков привели к тому, что в Иркутской области и Красноярском крае сейчас объявлен пятый, максимальный уровень опасности. Справиться с огнем не удается до сих пор: до 90% всех объятых пламенем земель являются так называемой зоной контроля, куда долетает лишь авиация.

На этом фоне в Сети набирает обороты петиция о введении режима ЧС на всей территории Сибири. Ролик с призывом это сделать на своих страницах разместили также известные деятели шоу-бизнеса.

«В это невозможно поверить. Я 12 лет прожила в Алтайском крае, в городе Барнауле, закончила там и школу и медицинский университет. Мне пишут все мои друзья и родственники, что там творится и это – ужас», - заявила музыкальный продюсер Яна Рудковская.

Вместе с тем российский рэпер Баста сообщил, что нельзя оставаться равнодушными в данной ситуации.

«Нам пишут наши друзья, мы получили очень большое количество комментариев в сетях. Пожалуйста, не проходите мимо. Не оставайтесь равнодушными», - заявил он.

Масла в огонь подлили заявления региональных властей. Которые, действительно, могут отказаться от тушения пожара. В том случае, если затраты на это в десятки раз превышает возможный ущерб. Вот выступление губернатора Красноярского края на молодежном форуме. Студенты выложили его речь в интернет.

«Вот если у нас зимой холодная погода и возникает метель, никому же не приходит в голову тушить или не тушить, извините, топить айсберг, с тем, чтобы у нас было потеплее. Вот нечто похожее, думаю, применительно к лесным пожарам в зоне контроля», - отметил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Однако против такой политики выступили депутаты Госдумы из комитета по природным ресурсам, которые уже потребовали пересмотреть соответствующий приказ Минприроды.

Вместе с тем в руководстве МЧС РФ называют недостаточным количество сил и техники. Там уже распорядились усилить группировку.

«Можно и согласиться с экономикой, но какую же экономику можно применить, если у нас сотни населенных пунктов оказываются в дыму и население просит о помощи? Мне кажется, здесь никакие экономические доводы не могут повлиять на то, чтобы она не была получена, эта помощь», - отметил первый заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян.

Угрозы населенным пунктам пока нет, однако люди жалуются на едкий дым, который распространился на тысячи километров. При этом число обращений к медикам постоянно растет, также как и число самих пожаров.