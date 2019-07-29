СМИ: Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьей покинул Украину

Экс-президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьей покинул Незалежную. Сейчас он и его родственники находятся на территории Турции.

В настоящий момент известно, что бывший украинский лидер написал заявление об отказе от государственной охраны, однако нет данных о том, на какой срок он отказался от защиты. По украинскому законодательству, экс-президентам может быть предоставлена государственная охрана до конца жизни.

«Часть членов его семьи выехала из Украины на прошлой неделе. Другая часть и он выехали в воскресенье. Летели в Стамбул», - приводит «Украинская правда» слова информированного источника.

При этом издание напоминает, что ранее Петр Порошенко рассказывал о своих намерениях выехать на отдых за границу.

В апреле этого года на Украине состоялся второй тур президентских выборов, в который вышли Петр Порошенко и Владимир Зеленский. В результате голосования, Зеленский с большим отрывом опередил Порошенко.