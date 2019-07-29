В Пятигорске загорелся цех по производству шуб

В понедельник, 29 июля, в Пятигорске произошел пожар: там загорелся цех по производству шуб. Инцидент случился на Краснослободской улице, 13.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону, пожар произошел в 16:49 по местному времени. Ему был присвоен второй ранг.

«Предварительная площадь пожара - 1000 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Все обстоятельства устанавливаются. Кадры с места инцидента были опубликованы на YouTube.