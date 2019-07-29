Цвет настроения красный: определен танк сборной РФ на «Танковом биатлоне»

Будущие соперники на трассе танкового биатлона впервые видят не только друг друга, но и танки, на которых им предстоит выступать. Сегодня состоялась жеребьевка и всем командам назначены боевые машины, которые до сих пор хранились в закрытом парке. Россия выступит на красном танке во вторых заездах.

Машины имеют минимум различий, все они весят по 46 тонн, оснащены пушкой калибра 125 мм, в глаза бросается разве что разноцветная ливрея для удобства зрителей. Танкисты из Шри Ланки, с Кубы, из Узбекистана и Судана впервые приехали на такие соревнования, а вот военнослужащие из Мьянмы хорошо знакомы с Российской техникой, она стоит на вооружении их национальной армии.

Уже завтра состоятся первые стрельбы, а сегодня у механиков есть несколько часов, чтобы поближе познакомиться со своими танками.

Жеребьевка танкового биатлона состоялась сегодня утром в фанзоне парка «Патриот», тогда же стало известно, на каких танках выступит сборная России.

И хотя до старта армейских игр время еще есть, в фанзону для болельщиков уже приезжают целыми семьями, и не только из Москвы.

Всего во время армейских игр будут разыгрываться медали и кубки в 32 дисциплинах в 10 странах, и каждый вид будет представлен в фанзоне парка «Патриот». Все результаты игр в фанзоне будут в режиме реального времени транслироваться на огромном экране.