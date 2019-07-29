Гонка на выживание: фанаты Rammstein устроили давку за место в «Лужниках»

Поклонники группы Rammstein, которая сегодня, 29 июля, дает концерт в столичных «Лужниках», выстроились в очередь на концерт с ночи. Когда организаторы открыли стадион, толпа фанатов бегом решила попасть внутрь здания.

Как видно на кадрах, опубликованных в Instagram, бесчисленное множество поклонников немецкой группы бежит в сторону стадиона. При этом одна девушка спотыкается и падает, в результате чего бежавший следом фанат налетает на нее.

Поклонники наперегонки бегут на стадион, чтобы занять место поближе к кумирам.