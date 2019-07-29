Из двух зол: Мамаев и Кокорин сравнили жизнь в колонии и СИЗО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сравнили условия содержания в столичном следственном изоляторе и в колонии № 4 Белгородской области, где они сейчас отбывают наказание.

По версии полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Мамаева, у пребывания в колонии есть ряд преимуществ. Самое главное, что выделяет спортсмен, - это ощущение времени. Находясь в колонии, он точно знает, когда выйдет на свободу, тогда как в СИЗО никто не говорил ничего конкретного. Во-вторых, звездные заключенные не сидят без дела и много времени проводят на воздухе.

Немаловажный факт, который отметил нападающий клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Александр Кокорин, - возможность ежедневно мыться и ходить на медицинские процедуры, которые ему необходимы в связи с травмой колена. Находясь в изоляторе, на каждый визит к врачу необходимо было получить разрешение следователя, отмечает Александр в интервью «MK.RU».

Футболисты были этапированы в колонию 4 июля 2019 года, после приговора Московского городского суда, который определил Кокорину полтора года лишения свободы, а Мамаеву - год и пять месяцев. С учетом уже отбытого наказания футболисты проведут в заключении пять-шесть месяцев соответственно.

Громкое дело на Кокорина и Мамаева завели осенью прошлого года, после того как они спровоцировали две массовые драки в центре Москвы. Сначала на парковке одного из отелей молодые люди избили водителя Виталия Соловчука, а после в кофейне от них пострадали директор департамента автомобильной промышленности Минпромторга Денис Пак и директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.