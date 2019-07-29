«Росконтроль» назвал зубные пасты с содержанием токсичных веществ

Специалисты «Росконтроля» проверили зубные пасты, которые представлены на российском рынке. Было проведено исследование продукции брендов «Новый жемчуг», «Пародонтол», Biomed, Splat Professional, Blend-a-med, President и «Лесной бальзам».

Микробиологические показатели изученных образцов не вызвали у экспертов каких-либо опасений. Уровень фтора оказался в пределах нормы, а в некоторых пастах он и вовсе отсутствует.

Как говорится в сообщении на сайте «Росконтроля», для отбеливания зубов хорошо подходят три пасты - «Лесной бальзам», «Новый жемчуг» и Blend-a-med. У Splat Professional отбеливающего эффекта не нашли, хотя производитель заявляет о его наличии.

В продукции «Новый жемчуг» и Biomed были найдены токсичные вещества, содержание которых превышает норму. Оба производителя были поставлены в известность.

Ведомство отмечает, что в Biomed исправили недостаток, а пасту «Новый жемчуг» пришлось внести в черный список.

Лучшей пастой по итогам исследования стал «Лесной бальзам», который набрал 89 баллов.