Освобождение белух из «китовой тюрьмы» в Приморье показали на видео

Первые белухи, содержавшиеся в так называемой китовой тюрьме в Приморье, были выпущены на свободу. Кадры этой операции опубликовали ученые из Всероссийского института рыбного хозяйства.

В Охотское море млекопитающих отпустили еще 27 июня: пять особей освободили с берега и одну - с катамарана. Видеоподтверждение появилось только сейчас.

Ранее сообщалось, что ветеринары перед выпуском взяли все необходимые анализы. Показатели здоровья у животных оказались хорошие. У косаток и белух были размещены спутниковые метки, которые позволят отслеживать перемещение животных и собирать информацию об их поведении.

В 2019 году в Охотском море браконьеры выловили 12 косаток и 90 белух. Оказалось, что 11 косаток являются детенышами и внесены в Красную книгу Камчатского края, а белухи не достигли возраста половой зрелости. Приморский суд в ноябре наложил арест на морских животных, однако через месяц он был снят. Долгое время млекопитающие находились в маленьких вольерах в бухте Средняя.