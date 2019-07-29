Юные гангстеры: опубликовано видео нападения второклассников на магазин игрушек в Екатеринбурге

В Екатеринбурге двое учащихся второго класса средней школы напали на магазин игрушек и обстреляли продавца. Видеозапись случившегося была опубликована в Сети.

Инцидент произошел в минувшую пятницу в Железнодорожном районе города. По данным правоохранительных органов, двое школьников до этого неоднократно приходили в этот магазин и крали оттуда игрушки. Когда они наведались в торговую точку в очередной раз, продавщица решила их поймать, для чего закрыла дверь. Как раз в этот момент дети разглядывали игрушечный пистолет, который стреляет шариками.

«Они не придумали ничего лучше, чем открыть стрельбу по продавцам. Одного из них работница торговой точки задержала, а второй убежал. Сотрудники полиции установили участников этой истории. С ними и их родителями будет проведена необходимая профилактическая работа», - приводит E1.RU слова официального представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

В полицейском главке также рассказали, что один из детей, скорее всего, будет поставлен на учет в ПДН.