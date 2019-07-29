Гигантский самолет ВВС США едва не сгорел во время авиашоу: видео

Во время авиашоу в Ошкоше на территории американского штата Висконсин на борту военно-транспортного самолета ВВС США Lockheed C-5M Super Galaxy возник пожар. У гигантского самолета произошло возгорание жидкости в гидросистеме шасси.

Инцидент произошел сразу после приземления воздушного судна: еще на этапе руления посетители шоу заметили дым из основных сток шасси. Позже, когда самолет остановился, между колесам правой стойки стало заметно пламя.

При этом при пожаре никто не пострадал, а само возгорание быстро потушили.

Кадры с места ЧП были опубликованы на YouTube.