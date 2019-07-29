«Прикольная такая»: соседка организаторов собачьего приюта в Саратове рассказала об условиях жизни изъятого ребенка

Соседка владелицы подпольного собачьего приюта в Саратове рассказала о том, как приходится жителям улицы. По заверениям женщины, животные, которых десятками содержит одна из жительниц, не дают спокойно жить.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции изъяли из семьи шестилетнюю девочку. Она проживала в антисанитарных условиях, о чем стало известно из фотоотчета местных зоозащитников.

«Девочка прикольная такая. Они когда мимо проходят, она постоянно здоровается. Ходит в садик, всегда чистенькая и причесанная. Я не могу сказать, что там что-то не так. Там все хорошо. Минус - что они собаками занимаются. Я туда не захожу. Они завели собак и у нас тут. Днем еще ничего, а вечером просто ужас. Каждый вечер выходишь на улицу, а там вонь. Я ни разу к ним не заходила», - признается очевидица.

От неприятного и небезопасного соседства страдает весь двор, говорит женщина. На улице нестерпимый запах, по ночам воют и не дают спать собаки. Никакой управы на владелицу зверинца нет, сетуют живущие на данной улице.

«Иногда хочется подойти к калитке и постучать изо всей силы. Ну а куда деваться? Это ее бизнес, она этим занимается. Потом я узнала, что там и краденые собаки есть, оказывается. Опять же никто за руку ее не поймал, что она сняла у кого-то пса с поводка. Может быть, кто-то продает ей их по дешевке. А то, что там много собак и она за ними не ухаживает, это да», - отмечает женщина.

Приезд полиции для многих жильцов стал шоком. В том, что в происхождении животных компетентные органы должны разобраться, никто не сомневается, а вот изъятие маленькой девочки из семьи здесь посчитали преждевременной мерой.

«А вчера я прихожу, а мне соседка говорит, что у нее дочку забрали. Ну а дочка-то при чем? С девочкой все нормально, она ходит в школу. Эта женщина ходит постоянно в супермаркет и покупает там продукты, причем хорошие. У ней игрушки есть и самокат. Я бы не сказала, что ребенок страдает», - высказалась соседка.

Волонтеры уверены, что женщина психически нездорова, поскольку она могла выкупать или похищать животных. Также неизвестно, что она делала с собаками потом, поскольку многие животные оказались ранены или истощены.

Правоохранители выяснили, что семья несколько лет, до мая 2019 года, стояла на учете в полиции как неблагополучная. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. ГУ МВД по Саратовской области проведет проверку по данному факту.