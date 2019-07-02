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Героический стрит-арт: на домах в Калининградской области появились портреты великих полководцев

Максим Румянцев
09:17 02.07.2019
Масштабный художественный проект охватит все города региона и некоторые улицы, которые носят имена героев.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В Калининградской области в серые будни решили добавить ярких красок. Там популярность набирает новое направление стрит-арта. Художники прямо на стенах домов пишут портреты великих полководцев.

Вместо холста - стена пятиэтажного дома. Аэрозольные баллончики с краской десятка оттенков черного и белого и одна из немногих сохранившаяся до наших дней фотография.

Герой Советского союза подполковник Николай Мамонов. Перед Великой Отечественной войной был выпускником сельхозтехникума по специальности технолог молочного производства. Но судьба распорядилась иначе. Сначала красноармеец, потом лейтенант, командир взвода, батальона. В двадцать три года уже получил под командование стрелковый полк. В составе войск второго Белорусского фронта освобождал Белоруссию и Польшу, штурмовал Восточную Пруссию, на подступах к которой и был смертельно ранен. Бывший немецкий Хайлигенбаль после войны стал городом Мамоново в Калининградской области. Именно здесь теперь появится огромный портрет одного из самых молодых полководцев.

Чтобы добиться фотографической точности, художник работает над картиной попиксельно, разделив ее на квадраты. На проработку каждого уходит до нескольких часов, а всего на создание полотна примерно две недели.

Пройти мимо в маленьком городе невозможно. Разминуться взглядом с пронзительными глазами - нереально.

Масштабный стрит-арт проект охватит все города Калининградской области и часть улиц, названных именами героев. В Черняховске, Гусеве и Пионерском уже готовы фасады, посвященные генералу армии Ивану Черняховскому и капитану Сергею Гусеву, военным летчикам Ивану Шаманову и Эрику Гептнеру. А в приграничном Багратионовске недавно закончили работу над изображением Петра Багратиона, легендарного главнокомандующего отечественной войны 1812 года.

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