В трех российских регионах введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров введен на территории всего Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии. Площадь возгораний в Сибири превысила полтора миллиона гектаров.

В зоне задымления порядка 500 населенных пунктов. Люди жалуются на ухудшение самочувствия. Из-за задымления вынуждены менять расписание аэропорты.

Смог добрался до Урала и Казахстана. По решению главы МЧС в ближайшее время в Сибири будет усилена группировка по тушению лесных пожаров.

Ранее в экстренных службах заявили, что стихия не представляет опасности для населенных пунктов.

Ситуацию с пожарами в Сибири также прокомментировал губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе встречи с участниками молодежного форума «Бирюса». Происходящее он назвал «обычным природным явлением», бороться с которым, по мнению главы региона, «бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно».