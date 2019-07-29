В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсии

В Пенсионном фонде России предупредили жителей нашей страны, что в ряде случаев возможна переплата пенсии. В какой ситуации могут возникнуть «излишки», и как их избежать, рассказали в ПФР.

«Существует ряд случаев, когда право на получение пенсии может прекратиться либо возникнут обстоятельства, уменьшающие ее размер», - отметили в фонде.

В частности, речь идет о ситуациях, если трудоспособный получатель пенсии по потере кормильца завершает обучение. Ребенок в случае смерти одного из родителей имеет право на пенсию по потере кормильца, но с 18 лет это право перестает быть действительным. Если же дети очно обучаются в учебной организации любого уровня, то пенсия платится до 23 лет.

«Информацию о прекращении обучения обязаны представлять сами получатели пенсии. О чем они дают письменное обязательство при назначении пенсии», - добавили в ПФР.

Еще один вариант возможной переплаты - в случае смерит иждивенца, за которого предусмотрена прибавка к пенсии. Если у пенсионера появляется нетрудоспособный иждивенец - супруги или внуки, то также устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости или по инвалидности.

В 2019 году фиксированная выплата составляет 5,3 тысячи рублей. У пенсионеров с одним иждивенцем она увеличивается до 7,1 тысячи рублей. Если иждивенца два - до 8,8 тысячи рублей, если три - до 10,6 тысячи рублей.

Что касается пенсионеров от 80 лет и старше, то для них прибавка за иждивенцев еще больше, сообщает сайт «Российской газеты».