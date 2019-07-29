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На «мосту Кличко» вновь треснуло стекло

Роман Захаров
16:01 29.07.2019
Пользователи Сети публикуют кадры, на которых видно, что одно из стекол на перилах полностью покрыто трещинами.
На «мосту Кличко» вновь треснуло стекло
© Фото: Vitaliy_Klychko, twitter

На новом пешеходном мосту в Киеве опять треснуло стекло. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные пользователями Сети.

На кадрах видно, что одно из стекол на перилах полностью покрыто трещинами. Коммунальные службы огородили часть переправы с поврежденным покрытием.

Как в свою очередь сообщает телеканал Newsone, центральная часть моста остается открытой для пешеходов.

Напомним, мост в Киеве, который некоторые пользователи Интернета называют «мост Кличко», был открыт 25 мая. Во время торжественного мероприятия мэр украинской столицы Виталий Кличко вместе со своим братом Владимиром попрыгали на переправе, большая часть которой сделана из стеклянных панелей, испытав ее на прочность.

На следующий день после открытия одно из стекол треснуло, после чего часть моста перекрыли. Спустя несколько дней была повреждена еще одна стеклянная панель сооружения.

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