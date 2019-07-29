Окурок в щеку и бутылкой в голову: Депп показал на фото последствия издевательств со стороны жены

Голливудский актер Джонни Депп обвинил свою бывшую жену Эмбер Херд в издевательствах и нанесении ему побоев. Новое обвинение рассматривается судом в рамках иска актера против британского таблоида, который Депп обвиняет в клевете. Ранее журналисты написали, что звездный артист избивал супругу.

Как выяснилось из документов суда, если это и было правдой, то Херд не оставалась в долгу, регулярно поколачивая своего мужа. Рассматриваемый инцидент произошел еще в 2015 году, во время отдыха пары в Австралии. Бурная семейная ссора разыгралась после того, как Херд узнала от юристов о намерении мужа заключить постбрачный договор.

«Мисс Херд взяла бутылку и бросила ее в голову Деппа. Бутылка пролетела мимо, ударившись о зеркало и бутылки позади него. Рука Деппа лежала на мраморной вершине бара, бутылка разбилась о его палец, разорвав верхнюю часть пальца и сломав в нем несколько костей. Затем мисс Херд затушила сигарету о правую щеку Деппа», - говорится в судебных документах.

После этого в Сети появились многочисленные фотографии госпитализированного актера, на теле которого были видны следы побоев.

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В своих показания актер опровергает появившуюся ранее информацию о том, что он якобы мочился по всему дому и употреблял наркотики. Адвокат Джонни Деппа уверен, что бывшая супруга пытается опорочить имя известного актера и намеренно оговаривает его, сообщает портал «ET».

Джонни Депп и Эмбер Херд развелись в январе 2017 года. В браке пара прожила один год и три месяца. Все это время супруги публично скандалили.