«Не трогайте меня»: лжеврач по абортам в Москве попытался сбежать в окно от правоохранителей

Сотрудники Росздравнадзора пресекли деятельность лжеврача, делавшего аборты в центре Москвы. Клиника, где женщина-экономист представлялась врачом и делала пациентам аборты на поздних сроках, была закрыта еще в июле. По факту возбуждено уголовное дело.

Сведения о нанесении тяжкого вреда жизни и здоровью граждан в ООО «Евроклиник» были получены территориальным органом Росздравнадзора по Москве и области в марте. Правоохранители по результатам выезда на место выявили факт осуществления медикаментозного прерывания беременности лицами, не имеющими медицинского образования.

В частности, медикаменты для искусственного прерывания беременности назначались всем пришедшим на прием. Перед проведением аборта лжеврач включала аппарат УЗИ, но не использовала его по назначению, лишь создавая видимость.

В настоящее время лицо, которые проводило нелегальные аборты, находится под подпиской о невыезде.

На кадрах, которые публикует телеканал «Звезда», видно работу правоохранителей, пресекающих деятельность лжеврача. На видео женщина, которая нелегально проводила аборты, пытается вырваться из помещения, сначала ломая дверь, а затем пытаясь открыть окно.